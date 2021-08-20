Afganistan çalkalanırken tatilini sürdüren Raab’a istifa baskısı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesinden önce Dominic Raab'ın İngiliz birlikleriyle çalışan Afgan çevirmenlerin tahliyeleri için Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'ı araması istendi.

Ancak aramayı doğrudan yapmasının önemli olduğu söylenmesine rağmen, Girit adasında tatilini sürdüren Raab’a ulaşılamadı.

Raab'ın yardımcısı Hanif Atmar'la görüşmek istedi. Afganistan Dışişleri Bakanlığı ise bakan yardımcısı ile telefon görüşmesini kabul etmeyerek ertesi güne erteledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı "görüşmenin gerçekleşmediğini" teyit etti.

BBC'ye konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Hızla değişen durum nedeniyle, Afgan hükümeti düşmeden önce telefon görüşmesini yapmak mümkün olmadı" değerlendirmesini yaptı.

Taliban'ın Kabil'i kuşattığı gün Girit'te kumsalda güneşlendiği öne sürülen Raab'ın istifa etmesi için baskılar yoğunlaşıyor.

Raab yoğun istifa baskısı altında

Kabine üyeleri, istifa etmeyi reddeden Raab'ın arkasında duruyor ancak iktidardaki Muhafazakar Parti'nin bazı milletvekilleri de Raab'ı eleştiriyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer sosyal medyadan "Birinin hayatını kurtarabileceği söylense kim telefon etmez ki?" diye sordu.

Afganistan krizini yönetemedi iddiası

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, Raab'dan acilen 18 soruya yanıt vermesini istedi.

Muhalefet, Raab'ın ne zaman ülkeden ayrıldığı, görevinden ne zaman izin aldığı ve Afganistan'daki durumun kötüleşmesi sonrası izin almasının uygun olup olmadığıyla ilgili bir tavsiye alıp almadığı sorularını yöneltti.

İşçi Partisi, Raab'a, Başbakan Boris Johnson ile konuşup konuşmadığını, Johnson'ın Raab'a gerekli izni verip vermediğini de sordu.

İşçi Partisi Dışişleri Sözcüsü Lisa Nandy, "Zamanımızın en büyük dışişleri krizinin ortasında tatile çıkmak, hükümet için liderlik açısından affedilmez bir başarısızlık" dedi.

Raab kendini savundu

Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise hafta başında yaptığı açıklamada, kriz sırasında COBRA olarak tanımlanan acil güvenlik toplantısına katıldığını, yabancı mevkidaşlarıyla görüştüğünü savundu.

Raab, Londra'daki ekibiyle sürekli olarak irtibat halinde olduğunu da ekledi.

Perşembe günkü G7 Dışişleri Bakanları toplantısını yöneten Raab, Kabil'den savunmasız kişilerin tahliye edilmesine yönelik çabaların sürdüğünü belirtti.

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından İngiltere Parlamentosu'nda Başbakan Boris Johnson ve hükümet sert şekilde eleştirilmişti.