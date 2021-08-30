Afgan kadın gazeteci yaşamından endişe ettiği için ülkeden ayrıldı

Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesiyle TOLO News kanalında Taliban sözcüsüyle yaptığı söyleşiyle dünya genelinde ses getiren Afgan gazeteci Behestha Arghand, yaşamından endişe ettiği için ülkeden ayrıldı.

Behestha Arghand, Kabil'in ele geçirilmesinin ardından TOLO News kanalında Taliban sözcüsüyle görüşmüş, söyleşi dünya genelinde ses getirmişti. Arghand bir gün sonra da Taliban'ın suikast girişiminden kurtulan eğitim aktivisti Malala Yousafzai’yi programında ağırlamıştı. TOLO News, Yousafzai’nin ilk defa bir Afgan televizyonuna konuk olduğunu açıklamıştı.

Yayınları ses getiren gazeteci Arghand, çalışmalarının durdurulması üzerine Afganistan’dan ayrılmaya karar verdi.

"Yayını Afgan kadınları için yaptım"

CNN Business’ın sorularını yanıtlayan Arghand, “Ülkeden ayrıldım çünkü milyonlarca insan gibi ben de Taliban’dan korkuyorum” dedi.

24 yaşındaki Arghand, Kabil Üniversitesi’nde gazetecilik eğitimi almıştı. Bu yılın başında TOLO için çalışmaya başlayan Arghand, Taliban üyesinin kadın gazeteciyle Afgan gazetesinde katıldığı, "ilk" niteliği taşıyan yayın hakkında “Zordu ancak bunu Afgan kadınları için yaptım” dedi.

Bir gün Afganistan’a dönmek istediğini söyleyen Arghand “Taliban sözünü tutarsa, durum daha iyi olursa ve güvende olduğumu bilirsem ülkeme dönüp, ülkem için çalışmak isterim” dedi.

TOLO’nun sahibi Saat Mohseni de Arghand’ın ayrılmasıyla ilgili “En çok bilinen muhabirlerimiz ve gazetecilerimiz ülkeden ayrıldı. Onların yerine birilerini almak için deli gibi çalışıyoruz. Önümüzde iki zorluk var. Biri, kendilerini güvende hissetmedikleri için buradan gitmelerini sağlamak, ikincisi ise çalışmalarımıza devam edebilmek." dedi.

Arghand, geçen hafta ailesiyle birlikte Katar'ın tahliye uçağına binerek Afganistan'dan ayrıldı.