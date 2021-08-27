Afet bölgesinde borç yapılandırması

Afet bölgesi ilan edilen illerdeki devlet alacaklarında yapılandırılmaya gidildi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Afet bölgelerindeki alacaklı idarelere borçlu olanların, mücbir sebep tarihindeki ödemelerinin taksitlendirildiği ifade edildi. Taksit ödemelerinin süreleri de belirlendi.

Karar 11 ildeki 47 ilçeyi kapsıyor

47 ilçe ve bazı beldeleri kapsayan kararda afet süreci göz önünde bulundurularak mücbir sebep tarihleri de belirlendi. Bu mücbir sebep tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu dönemde ödenmesi gereken birinci taksitler mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen ayda ödenecek. Sonraki taksitlerin de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenmesine karar verildi.

Aylık halde ödenmesi gereken taksitler de mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen ilk aydan itibaren başlayacak.