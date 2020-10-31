AFAD'dan İzmir'deki depremle ilgili sosyal medyada dezenformasyon uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremle ilgili sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı uyarıda bulundu.

AFAD'dan yapılan duyuruda, vatandaşlardan sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri istendi.