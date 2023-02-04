AFAD'dan İstanbullulara fırtına uyarısı

AFAD, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için kuvvetli rüzgar vee fırtına uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada, İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği, bu yüzden çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

AFAD'ın İstanbullulara gönderdiği mesajda, "Meteorolojiye göre yarın İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri yer aldı.