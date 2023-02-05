AFAD ve valiliklerden yoğun kar uyarısı!

İstanbul'da bugünden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Rüzgarla birlikte etkisini artıracak yağışın dört gün boyunca süreceği tahmin ediliyor. İstanbul Valiliği karla mücadelede 11 bin 130 personelin görev yapacağını duyurdu. THY'den de "238 sefer iptal edildi, sayının artması muhtemel" açıklaması geldi.

25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak ve Ardahan için turuncu kodlu uyarı yapılırken, Gümüşhane, Mersin, Adana ve Antalya illeri için ise sarı kodlu verildi.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.