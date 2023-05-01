AFAD: Deprem bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve tahliye edilen vatandaşların, afet öncesinde ikamet ettikleri şehirlere dönüşleri konusunda yoğun talep olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu nedenle deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan afetzedelerin valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan tahliye merkezlerine müracaat etmeleri durumunda, yol masraf belgeleri düzenlenerek uygun vasıtalarla dönüşleri için gerekli imkan ve kolaylığın sağlanacağı kaydedildi.

İşte o açıklama:

"06/02/2023 tarihli Kahramanmaraş Pazarcık-Elbistan depremi sonrası Afet Bölgesi'nden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş noktasında yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür. Bu kapsamda Afet Bölgesi dışındaki illerimizde bulunup, geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan tahliye merkezlerine müracaat etmeleri durumunda (hafta sonu da dahil olmak üzere) ulaşım noktasında uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu ve yol masraf belgesi düzenlenerek) geri dönüşleri hususunda gerekli her türlü imkan ve kolaylık sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"