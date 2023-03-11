AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklamalarda bulundu.

Sezer, "Depremin 34. gününde çalışmalar devam etmektedir. Maalesef depremde hayatını kaydeden vatandaşlarımızın sayısında artış var, 47 bin 975 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Kurulan çadırlar hakkında da bilgi veren Sezer, "Şu an itibariyle 414 bin 323 çadır kurulmuş durumda. 332 adet de çadır kent kurulmuş durumda. Çadırdaki hedefimiz 700 bin civarı." ifadelerinde bulundu.

"Beş altı dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz."

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da açılamalarda bulundu.

Tatar, "16 bin civarında artçı sarsıntının meydana geldiğini görüyoruz. Son 10 günde artçıların sayısında bir miktar düşme olmakla birlikte, hissedilebilecek düzeyde devam ediyor. Artçı sarsıntılar 500'ün altına düştü. Beş altı dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz." dedi.

Tatar, "Özellikle Kayseri, İncesu civarında depremlerin meydana geldiğini biliyoruz. Bunlar çok olağan. Anadolu'daki aktif fay hatlarını dikkate aldığımızda bu depremlerin olması her zaman beklenebilecek bir şey.

Bu depremi yaşayan vatandaşlarımız büyük bir travma yaşıyor. Bu depremler öncesinde ülkemizin değişik yörelerinde bulunan fay üzerindeki risk neyse bu depremler sonrasında da bu devam ediyor.

Bu tür büyük depremlerden sonra bizim ikinci afet diye adlandırdığımız bir takım kütle hareketleri meydana gelebiliyor. Kaya düşmesi, heyelan dediğimiz." diyerek sözlerini noktaladı.