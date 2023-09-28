AFAD açıkladı! Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
Türkiye depremlerle mücadele ediyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi.
Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Yaşanan depremlerin etkisi hala sürüyor.
Kahramanmaraş'ta deprem
Depremden etkilenen illerde artçılar devam ediyor. Son olarak AFAD, bugün bir yeni depremi duyurdu.
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olarak kaydedildi. Kentte 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 28, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-09-28
Saat:09:18:24 TSİ
Enlem:38.367 N
Boylam:37.374 E
Derinlik:14.37 km
Detay:https://t.co/mclwkLPsO5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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