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Adıyaman'da eski HDP milletvekili gözaltına alındı

Adıyaman'da, eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 ve 26'ncı dönem HDP Adıyaman milletvekili olan Behçet Yıldırım'ı evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla gözaltına alınan Yıldırım'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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