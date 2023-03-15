Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da yağmur nedeniyle kentte depremzedelerin yaşadığı çadır kentlerde çadırları su bastı. Bu bölgelerdeki vatandaşlar, KYK yurtlarına yerleştirildi.

Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. Sincik ilçesinde bağlı Subaşı ile Taşkale köyü arasında bulunan ilçenin tek bağlantı köprüsü derenin taşmasıyla araç trafiğine kapandı.

Derenin taşması sonucu köprüde göçükler oluştu. Şanlıurfa'da da sağanak yağış nedeniyle yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte eğitime 1 gün ara verildi. Kentte halen birçok semte ulaşım sağlanamıyor.

Bodrum katta 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede, 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

İhbarla bölgeye giden ekiplerce bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kentte sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı, 9'a çıktı. Adıyaman'da da 1 kişi hayatını kaybetmişti.