Aden Havalimanı'ndaki patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi

Yemen İçişleri Bakanlığı, havalimanında meydana gelen patlamalarda, siviller, havalimanı çalışanları ve kabine üyelerini teslim için bulunan görevlilerin de yer aldığı 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 50'sinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, patlamalarda hükümetin ve hükümet üyelerinin tamamının sağlığının yerinde olduğu vurgulandı.

#SONDAKİKA

Yemen'de yeni kurulan hükümete ait yetkilileri taşıyan uçağın Aden Havalimanına inişinden kısa bir süre sonra havalimanında büyük bir patlama meydana geldi. pic.twitter.com/Lf9k0PKAO0 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 30, 2020

Bakanlık açıklamasında, "Husi milislerinin bu sabah Uluslararası Aden Havalimanı'nı hedef aldığı hain eylemi, hükümeti görevini yerine getirmekten alıkoymayacak" denildi.

Yemen Cumhurbaşkanı'ndan soruşturma komitesi kurulması talimatı



Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan haberde, "Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin, saldırıya ilişkin soruşturma komitesi kurulması talimatı verdiği" ve komite başkanlığına İçişleri Bakanı Tümgeneral İbrahim Haydan'ı atadığı belirtildi.



Haberde, Hadi'nin, istihbarat ve güvenlik yetkililerinden oluşan komite üyelerine de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle koordinasyon içinde olmaları gerektiğini ilettiği aktarıldı.



Başbakan Abdulmelik: Yemen ve halkına yürütülen savaşın bir parçası



Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, patlamaya ilişkin açıklamasında, hükümet üyelerinin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Aden Havalimanı'nı hedef alan korkakça terör eylemi Yemen'e ve halkına karşı yürütülen savaşın bir parçasıdır" ifadesini kullandı.



Abdulmelik, söz konusu saldırının, Husilerin darbesini sonlandırana kadar ve istikrar yeniden sağlanıncaya kadar görevlerini yerine getirme kararlılıklarını artırdığını belirtti.

Aden Havalimanı'ndaki patlama

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin bugün ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı şekilde Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi.

Yemen hükümet yetkilisinden alınan bilgiye göre, kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.

Yetkili, patlamaların, kabine üyelerinin uçaktan inmeden meydana geldiğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanlık üyesi Salim el-Avlaki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aden Havalimanı'nın füze ile hedef alındığını savundu.

İran destekli Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise olayla ilgileri olduğuna ilişkin açıklamaları yalanladı.

Yeni Yemen hükümeti

Yemen Cumhurbaşkanlığının 18 Aralık'ta yayımladığı kararda, kurulduğu duyurulan Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümet cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin huzurunda yemin etmişti.

Cumhurbaşkanı Hadi ile pek çok hükümet yetkilisi, ülkeyi, koalisyon güçlerinin Husilere karşı operasyon başlattığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yönetiyor.

Cumhurbaşkanlığı kararında yeni hükümetin, GGK ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulduğu ifade edilmişti.

Yayımlanan bakanlık listesinde de güney illeri için ayrılan 12 bakanlıktan 5'inin GGK'ye verildiği görülmüştü.