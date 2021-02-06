Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokak kısıtlamasının uygulandığı bugün temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar merkezdeki Atatürk Parkı'ndan geçerek buradaki banklarda kısa süreli dinlendi, köpeklerini gezdirmeye çıkan hayvanseverler ise sıcak havanın keyfini yaşadı.

"HİÇ YAŞAMADIĞIMIZ BİR KIŞI YAŞIYORUZ"

Küçük yaştaki oğlu ile markete gitmek için evden çıkan Hatice Şen, "Şubat ayında hiç yaşamadığımız bir kışı yaşıyoruz. Yaz mevsimi gibi, biz de oğlumla markete giderken parktan geçelim istedik. Çok güzel bir hava ama bir yandan endişeliyim. Su rezervleri azaldı. Bizi neler bekliyor bilmiyorum" dedi.

"HERHALDE DÜNYANIN SONU GELDİ"

Yol üzerinde bulunan parktaki bankta kısa süreli dinlenen Nuriye Koruklu ise, "Yarım kollu giymeme rağmen terliyorum. Bu sene daha hiç kışlık kıyafet giymedim. Böyle bir sıcak hiç görülmemiştir herhalde dünyanın sonu geldi" diye konuştu.