Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu

Adana'da öğle saatlerinde başlayan yağış etkisini arttırdı. Sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Adana'da hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı olması bekleniyor.

Adana'da öğle saatlerinde başlayan yağış etkisini arttırdı. Sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Adana'da hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı olması bekleniyor.