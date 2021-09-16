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Adana’da şafakta 'torbacı' operasyonu

Adana’da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla şafak operasyonu yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek için İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu çok sayıda kişinin adresini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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