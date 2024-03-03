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Adana'da polis çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde polis memuru çift, nikah törenine üniformalarıyla katıldı.

İlçede görev yapan polis memurları Ümran Demirtaş ve Mehmet Mengilli, Varda Köprüsü yanında düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Törene üniformalarıyla gelen polis çiftin nikahını, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan kıydı.

Yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren çiftin evlilik cüzdanını, Karaisalı Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur verdi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Aziz Karakuş ile çiftin mesai arkadaşları da katıldı.

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