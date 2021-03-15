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Adana'da PKK propagandası yapan 3 kişiye hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'ü hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.G, A.T, H.K, Ç.Ö. ve L.A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık A.G, savunmasında, PKK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

3 sanığa hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan sanık A.G'yi 1 yıl 6 ay 22 gün, sanıklar H.K. ve A.T'yi 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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