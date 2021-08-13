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Adana'da PKK operasyonu: 29 gözaltı kararı

Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişi yaşamını yitirdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir terör örgütü PKK/KCK ile ilişiği olan kişilerin peşindeydi.

Bu sabah alınan istihbarat doğrultusunda tespit edilen adreslere tek tek operasyon düzenlendi.

29 zanlının yakalanması için düğmeye basılan operasyonda zanlılardan bazısı ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların terör örgütünün vermiş oldukları eylem talimatlarına uyarak terör örgütü propagandası yaptıkları, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını gerçekleştirdikleri, geçmiş tarihlerde terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüttükleri ve korsan gösteri yaptıkları tespit edildi.

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