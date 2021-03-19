Adana'da paramotor alarmı

İzinsiz uçtukları belirlenen ve tarihi yapıların çekimini yapmak için havalandıklarını öne süren bu kişiler, ifade için emniyete götürüldü.

Adana'da Merkez Park’tan paramotor ile havalanan iki kişinin Adana Merkez Cami ve Taşköprü üzerinde uçtuğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Asayiş, Güvenlik ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karadaki ekipler, Kemal T. ve Ali K. adlı bu kişilere iniş yapmaları için anons yaparken, havalanan polis helikopteri de paramotoru takibe aldı. İki kişi, havada bir süre sorti attıktan sonra, polisin güvenlik önlemi aldığı Merkez Park’a iniş yaptı.

İZİNSİZ UÇTUKLARI BELİRLENDİ

Aşağıda bekleyen polis ekipleri, bu kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıp, izin belgelerini kontrol etti. Kemal T., Portakal Çiçeği Karanavalı dolayısıyla kentin tarihi yerlerinin çekimlerini yaptıklarını söyleyip, valilikten izin belgelerinin olduğunu öne sürdü. Ancak yapılan kontrollerde, izinsiz uçuş yaptıkları belirlendi. Kemal T. ve Ali K., ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

İKİ TERÖRİST PARAMOTORLA GELMİŞTİ

27 Ekim 2020’de komşu il Hatay’ın İskenderun ilçesinde biri kendini patlatan, diğeri ise çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen PKK’lı 2 teröristin, Münbiç’ten Amanos Dağları’na paramotorlarla geldiği belirlenmişti. Olayın ardından Hatay'da paramotor ve yamaç paraşütü faaliyetleri yasaklanmıştı.