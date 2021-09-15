Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında mahrem imamlarla irtibatlarının olduğu, örgütün gelir kaynaklarından Bank Asya'daki hesaplarında arttırım yaptığı, örgüt içerisinde çeşitli görevlerde yer aldığı ileri sürülen haklarında ifade ve teşhisler bulunan 8 şüphelinin adreslerini tespit etti.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 8 kişinin yakalanması için düzenledikleri operasyonda, şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.