AjansHaber.com.tr Gündem DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından polis ekiplerince şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, zanlıların bulunduğu evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı.

Baskınlarda gözaltına alınan 6 şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu
Üsküdar'da binada patlama!
İfadeler ortaya çıktı
İstanbul merkezli lüks otomobil kaçakçılığı
Büyük Çankaya Oteli 30 yaşında
Türkiye'nin Ay'a göndereceği insansız uzay aracı
Kalın gündemi değerlendirdi