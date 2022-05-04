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Adana'da 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da 15 hırsızlığa karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentteki 15 ev, iş yeri ve araçtan hırsızlık yapanları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırmaları sonucunda kimlikleri ve adresleri belirlenen 10 zanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, park halindeki 3 motosikletin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

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