AjansHaber.com.tr Gündem Adana'da 1640 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 1640 litre sahte içki ele geçirildi

Güvenlik güçlerince yapılan operasyonda, yapım aşamasında ve satışa hazır 1640 litre sahte içki ele geçirildiği bildirildi.

Adana'da 1640 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği Mıdık Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, yapım aşamasında ve satışa hazır 1640 litre sahte içki ele geçirildi.

Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Gelecek Partisi Adana İl Başkanı tutuklandı
Jandarma duvarı kepçeyle yıkarak girebildi
'Doğum sonrası gözaltı' iddiasını yalanlama
CHP'li İBB, yeni yılı “Noel Bayramı” ilan etti
Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli yarın açılıyor
Akıllara Kaftancıoğlu'nun sözlerini getirdi
CHP'li Sağlar: Türban şeriatçıların üniformasıdır