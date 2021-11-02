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Adana Havalimanı pistine giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

Adana Havalimanı pistine girerek trafiği tehlikeye sokan 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, polis ekipleri havalimanı civarında durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 72 kişilik Afganistanlı grupla karşılaştığı tırda uyuşturucu araması da yapmak için yabancı uyrukluları araçtan indirdi. Bu sırada, yabancı uyruklulardan 5'i Adana Havalimanı'nın duvarından atlayıp koşarak piste ilerledi.

Ana pistteki trafiği tehlikeye sokan 5 yabancı uyruklu, ekiplerin müdahalesiyle yakalandı. Havalimanındaki trafik de yeniden normale döndü.

Göçmenlerden 67'sinin sınır dışı edileceği, piste giren 5 kişi hakkında da adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

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