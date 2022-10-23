Adana Demirspor liderliği Fenerbahçe'ye kaptırdı
Süper Lig 11. hafta maçında Adana Demirspor'la Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Adana Demirspor bu sonuçla liderliği Fenerbahçe'ye kaptırdı.
Süper Lig'in 10. haftasını Fenerbahçe'nin önünde lider tamamlayan Adana Demirspor, yeni haftada zirveyi kaptırdı.
Süper Lig 11. haftasında Adana Demirspor'la Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin golünü Akintola atarken Konyaspor'un golünü Diouf attı.
Bu skorla Adana Demirspor 22 puana yükselirken liderdiği de Fenerbahçe'ye kaptırdı. Konyaspor ise puanını 19 yaptı.
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