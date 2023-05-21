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Adana Demirspor-Beşiktaş canlı skor!

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında, Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Canlı Skor:

Adana Demirspor: 1 (19' Belhanda)

Beşiktaş: 0

İlk 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Badou Ndiaye, Stambouli, Belhanda, Yusuf, Akintola, Cheriff Ndiaye

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar

 

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