Adana Demirspor-Beşiktaş canlı skor!
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında, Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Canlı Skor:
Adana Demirspor: 1 (19' Belhanda)
Beşiktaş: 0
İlk 11'ler
Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Badou Ndiaye, Stambouli, Belhanda, Yusuf, Akintola, Cheriff Ndiaye
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar
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