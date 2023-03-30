Toplumun yüzde 70'i adaletin tecelli edeceğine inanmıyor

CHP Gene Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Partisinin Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında yılın ‘Adaletsizlik Envanteri’ni açıkladı. Erkek, basın özgürlüğünden kadın cinayetlerine, yoksulluktan sağlığa kadar birçok alanda adaletsizliğin arttığını belirtti. Son üç yıldır sistemin Adaletsizlik Envanteri’nin paylaşıldığını anlatan Erkek "2017 yılında, OHAL döneminde Türkiye’yi öyle bir sisteme geçirdiler ki 85 milyon, freni patlamış kamyon gibi uçuruma sürükleniyoruz. Bu tabloya, bu gidişata hep birlikte ‘dur’ diyeceğiz. Çünkü devletin tüm kurumlarını çürüttüler. Devletin temeli olan adalet çürüdü" dedi.

Mahkemelerde adaletin kaybolduğunu iddia eden Muharrem Erkek Mahkemelerde ‘Adalet, mülkün temelidir’ yazar. İşte o mülkün temeli çürüyünce her şey kayboluyor. Memlekette insanların, toplumun yüzde 70’i, mahkemeye düştüğünde, herhangi bir davanın tarafı olduğunda adaletin tecelli edeceğine maalesef inanmıyor. Yüzde 70, adalete güvenini kaybetmiş. Bu ne demektir? İşte bir rejim, halkın artık adalete inanmadığı bir noktaya gelmişse o rejim mahkum olmuştur. Ülkemizin yaşadığı da budur. Çünkü halk, adalete inanmıyor. Bu ucube sistem mahkum oldu, iflas etti" diye konuştu.