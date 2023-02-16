Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'e deprem sonrası çağrı

Adalet Bakanlığı, AİHM'e mektup göndererek, depremden etkilenen kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptıkları/yapacakları başvurularda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Mahkeme'nin süreleri askıya alması çağrısında bulundu