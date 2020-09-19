Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ‘Halil Sezai’ yorumu

İşte Adalet Bakanı Gül’ün programda yaptığı açıklamalardan satır başları:

‘HALİL SEZAİ’ YORUMU

Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır.

Ertesi gün bu görüntüler çıkıyor. Savcılık dosya girince ek ifade alıyor. Ama bu görüntüler sosyal medyaya düşmese de dosyaya girdiğinde ifadesini alacak. Yargı herkese lazım. Hakim savcı yargı faile bakmaz. Fiile bakar. Ve delillerle bağlıdır.

“E-DURUŞMA YAYGINLAŞACAK”

E-duruşma pandemiden önce bir hayalimizdi. Bu hafta Ankara’da pilot olarak başlattık. Avukat arkadaşlarımızla konuştuk çok memnunlar. “Bu kadar da beklemiyorduk” diyorlar. Ofislerinden duruşmaya gitmeden yargılamalar yapılıyor. Ankara’dan sonra İstanbul ve diğer illere de yaygınlaştıracağız. 2021’de yaygınlaşmış olur hedefimiz o.

CEZAEVLERİNDE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Cezaevlerinde görüntülü görüşmeyi de pilot olarak başlatıyoruz Ankara ve İstanbul’da. Bu da çok önemli bir hayalimizdi.

AYM’NİN ENİS BERBEROĞLU KARARI

Bir gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra ancak bir değerlendirme yapmak mümkün olur. AYM kararı bağlayıcıdır. Ama önce bir gerekçenin ortaya çıkması lazım.

CEZAEVLERİNDE SON DURUM

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tutuklu ya da hükümlü de olsa Türkiye Cumhuriyetine emanettirler. Her türlü tedbirlerimizi aldık. Tüm hükümlü ve tutuklulara dezenfektan malzemeler ücretsiz verildi. Pandemi güvenliği ile ilgili çok önemli adımlar atıldı. Adliye ve cezaevlerinde tedbirler kesintisiz ve büyük bir titizlikle sürdürülmeye devam ediliyor.

HUKUK FAKÜLTELERİ SAYISI FAZLA MI?

Türkiye’de hukuk sorununun ortadan kalkması nitelikli hukukçular meselesi ile doğrudan ilgili. Geçtiğimiz yıl YÖK’e yazı yazdık başarı puanı 190 bin olanlar hukuk fakültesine giriyordu bu çok fazla. Ve bunun 100 bine indirilmesini talep ettik. Ve bu sene 1600 civarında kontenjan boş kaldı. YÖK’e yeni bir yazı yazdım bu yazıda da 125 binden 100 bine indirilmesi hususunda talebimiz var. İlk 100 bine giren arkadaşlarımızın hukuk fakültesine girmesi hukuk fakültesi mezunu olduktan sonra kaliteyi getirecek. Hukuk fakültesinde nitelikli eğitim verilmek zorunda. YÖK’ün de ben teşekkür ediyorum duyarlılığı var. Önümüzdeki dönemde kalitenin artacağına inanıyorum.

SÜRESİZ NAFAKA TARTIŞMASI

1 yıl 2 yıl evli kalıp ömür boyu nafaka verme zorunluğunda olunması ayrı bir mağduriyet oluşturmakta. Bunların hepsinin dikkate alınarak ama bir süreye tabi tutulmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Nafakanın da belli bir süreye bağlanması gerektiği kanaatindeyiz.

İDAM CEZASI

Caniliklere vahşilikleri yapanlar en ağır cezayı hake diyorlar. Anayasa ile olması gerekiyor. Meclisin sayısal olarak bir konsensüsün konusu olur ancak. Dolaysı ile meclisin takdirinde. Hepimiz bakacağız göreceğiz bir konsensüs var mı?

ALEYNA ÇAKIR CİNAYETİ

Çok trajik üzücü bir hadise. Soruşturma devam ediyor. Biliyorsunuz gizli bir şekilde devam eder. Yapacağım yorum, soruşturmanın titizlikle yapıldığına inanıyoruz. Soruşturma neticesinde aldığı kararlar ile adalet duygusunu tatmin edeceğine inanıyoruz. Hakim savcının sosyal medyası televizyonu yok. Onlar kararlarıyla konuşuyor. Adliye bir beyaz süttür orada bir leke varsa bunu kimse affetmez. Haksız yorumlar yapılabilir ama hakim savcı fiile bakar. Böyle önemli bir konuda saygıyla süreci beklemek lazım. Savcı hangi delile ulaştı bilmiyoruz. Bir TV programcısı değildir savcı. Savcı adaleti yerine getirmeye çalışan bir yargı mensubudur. Hakim öyledir. Varsa bir delilin arkadaş yeri adliyedir karakoldur. Gidip adliye ve karakola konuşacaksın. Adaletin tecelli etmesini istiyorsan savcıya kolluğa elindeki delili vereceksin.