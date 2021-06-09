Adalar'daki at krizinde yeni perde

Adalar Belediyesi'nde atlarla ilgili yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 16 Ocak 2020'de Adalar'daki atlı faytonculuğu sona erdiren kararının ardından Zabıta Daire Başkanlığı 20 atı sahiplenerek atlı zabıta birimini kurmuştu. İkisi kadın 20 atlı zabıta Eylül 2020'de göreve başladı.

Sabah gazetesinden Barış Savaş'ın haberine göre, atlara binen kişilerin zabıta memuru olmadığı, Büyükada'daki İSPARK ahırlarında görevli seyisler olduğu öne sürüldü. CHP Adalar Gençlik Kolu Başkanı Enver Göksel Altepe'nin de seyis olarak çalıştığı, haftada iki kere gidip imza attığı öne sürüldü. CHP İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın 'Adanın atlarına adalı zabıtalar biniyor' paylaşımlarının da uydurma olduğu ortaya çıktı.