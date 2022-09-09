AjansHaber.com.tr Magazin Acun Ilıcalı'dan anlamlı ziyaret! Acun Ilıcılı, evine Türk bayrağı asan Hull City taraftarını ziyaret etti! Acun Ilıcılı, evine Türk bayrağı asan Hull City taraftarını ziyaret ettiği görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. 09 Eylül 2022 13:30 Son Güncelleme: 09 Eylül 2022 13:48 acun ılıcalı hull city taraftar türk bayrağı ingilitere Yorumlar Çok İzlenen Videolar Motorine indirim geliyor! Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor! ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kiev'e sürpriz ziyaret! YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı! Macaristan'da kamu binalarında ısıtma sınırı!
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