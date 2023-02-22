Acun Ilıcalı'dan depremzedelere bir bağış daha!

Yaşanan depremler sonrası depremzedeler için bağış kampanyaları yapılmaya devam ederken Acun Ilıcalı da sahibi olduğu televizyon kanalı aracılığı ile depremzedeler için başlattığı bağış kampanyasını sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.

Daha öne Türkiye Tek Yürek gecesinde 5 milyon lira bağışta bulunan Ilıcalı, bu kez sahibi olduğu kanal üzerinden depremzedeler için bağış toplayacak. Bağış, bu haftaki reklam gelirleri ile elde edilecek.

EXXEN platformunda yayınlanan maçların bu hafta TV8'de yayınlanacağını duyuran Acun Ilıcalı, hafta boyunca TV8 kanalının elde edeceği reklam gelirinin tamamının depremzede vatandaşlar için bağışlanacağını duyurdu.

İşte Ilıcalı'nın paylaşımı;