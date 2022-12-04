Ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Pişman olmadığını söyledi!

Şanlıurfa'da kardeşi Yekta Hezer (24) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Bahar Hezer'in (26) cenazesi, toprağa verildi. Öldüren Y.H'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yekta Hezer, yolda yürüyen ablası İnşaat Mühendisi Bahar Hezer'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı Yekta Hezer, adliyeye sevk edildi.

Kadına yönelik şiddete karşı video

Öte yandan hayatını kaybeden kadının 25 Kasım 2022'de Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık için video çektiği ortaya çıktı.

Karaköprü ilçesinde dün kardeşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın yaşamını yitirmiş, zanlı ise kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanmıştı.

İfadesi kan dondurdu

Emniyetteki ifadesinde Yekta Hezer, pişman olmadığını belirterek, "Bahar, beni deli olarak görüyordu. Sürekli bana 'Senin 46 raporun var. Git, psikiyatri doktoruna gözük. Sen delisin' diyordu. Tanrı'ya güveniyorum. İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim. Hiç pişman değilim" dedi. İfadesinin ardından Hezer, adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.