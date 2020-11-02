Rıza Bey Apartmanı'ndan 17 saat sonra kurtarılan ve "Abla elimi tut" sözleriyle Türkiye'yi ağlatan İnci Okan, tedavi gördüğü hastaneden destek olanlara teşekkür etti.

İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları umutla devam ederken, yaralı kurtarılanların tedavileri de hastanelerde sürüyor.

"Bacaklarımı yavaş yavaş hissetmeye başladım"



🔹Enkaz altında kurtarılmayı beklerken, "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın" sözleriyle hafızalara kazınan İnci Okan sağlık durumu hakkında bilgi verdi.#izmirdepreminde pic.twitter.com/ubrj0e3lCr — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 2, 2020

Tedavi altındaki depremzedelerden biri de Rıza Bey Apartmanı'ndan 17 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan.

Okan, depremden sonra ekiplerin enkaz altında ulaştıkları ilk depremzedelerden biriydi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan İnci Okan, 17 saat sonra Sağlık Bakanlığı UMKE görevlisi Edanur Doğan tarafından kurtarılmıştı. Hastanede tedavisi devam eden İnci, bir video çekip, durumunun iyi olduğunu söyledi. İnci enkaz altında kurtarılmayı beklerken, "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın" demişti.