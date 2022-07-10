Abe'yi vuran zanlı, bomba yapmaya çalışmış!

Kyodo News'te yer alan haberde, saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Yamagami’nin polise, "birden fazla silah" yaptığını itiraf ettiğini anlattı.

Yamagami’nin daha önce bomba yapma girişiminde bulunduğunu aktaran müfettişlerden biri ise saldırganın öncelikle dini bir grubun liderine saldırmak istediğini ardından karar değiştirerek Abe’yi hedef aldığını belirtti.

Abe, 8 Temmuz'da Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı esnada göğsünden vurulmuştu.

Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamamıştı.