Abdullah Öcalan'ın çantası dolar doluydu, yanında 3 cariye vardı

Kitaba göre Öcalan, Kenya'daki Yunan Büyükelçiliği'nin rezidansında 3 cariyesiyle misafir edilmiş. Ayrıca Öcalan'ın yanından ayırmadığı valizinden dolarların çıktığı da kitapta kendine yer buldu.

1990'lı yıllarda Yunan Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Teodoros Pangalos, son kitabında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili çarpıcı detaylara yer verdi.

3 CARİYESİYLE REZİDANSTA AĞIRLANMIŞ

Hürriyet'in haberine göre; Pangalos, 21 Aralık'ta piyasaya çıkan yeni kitabında, Öcalan'ın Yunanistan'a gelişi ile Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye götürülmesi (1999) olaylarını kendi bakış açısıyla anlattı. Pangalos, kitabın bir bölümünde, "Öcalan'ın Kenya-Tanzanya sınırına nakledilmesi talimatını verdim. Yunan asıllı Tanzanyalı bir bakanın sınırda büyük arazileri vardı. Öcalan orada gizlenip, Tanzanya'dan iltica talebinde bulunabilirdi. Ertesi gün, Nairobi'deki Yunan Büyükelçisi Yorgo Kostula'nın emirlerime uymayarak, yorgun olduğu gerekçesiyle, Öcalan'ı üç cariyesi ile birlikte rezidansta ağırladığını öğrendim" ifadelerine yer verdi.

YANINDAN AYIRMADIĞI VALİZDEN DOLARLAR ÇIKTI

Kitabın en dikkat çekici kısımlarından birinde ise şu cümleler yer aldı: "Öcalan nereye gitse, beraberinde küçük bir valizi de yanından ayırmazdı. Nairobi'de yakalandığında bu valizi otomobilde bıraktı. EYP mensubu Savas Kalenderidis (Öcalan'ın koruması olan eski Yunan ajanı) arayıp, valizde patlayıcı madde bulunabileceğini, Öcalan'ın yakalanması halinde intihar etmek için kullanmak için bu valizi beraberinde taşıyor olabileceğini söyledi. Valiz, Yunan Büyükelçiliği'nde açıldı. İçinden 100 dolarlık banknotlar halinde çok büyük bir para çıktı"