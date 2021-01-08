Abdullah Ağar: "Kalabalığın kongreyi basmasına izin verildi"

ABD önceki gece 4 saatlik bir kaos yaşadı. Yüzlerce gösterici Kongre binasını basıp yağma yaptı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, olayların seyriyle ilgili çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Ağar, "Belli ki kalabalığın Kongreyi basması istenmiş" dedi.

Abdullah Ağar'dan ABD Kongresi'nin göstericiler tarafından işgal edilmesiyle ilgili çarpıcı bir değerlendirme geldi. Böylesine hassas bir ortamda ABD güvenlik güçlerinin Kongre binası için bilinçli olarak yeterli önlemi almadığını belirten Abdullah Ağar, "Birileri onların Kongre binasına girmesini istedi. Teşvik edildiler ve önlerine çıkabilecek engeller sistematik ve bilinçli bir şekilde kaldırıldı" dedi.

Güvenlik açığı gibi yorumlandığını belirten Abdullah Ağar, aslında bunun bir danışıklı dövüş olduğunu ifade etti. Abdullah bu iddiasının temelinde yatan gerçekleri de videoda tek tek açıkladı.