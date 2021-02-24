Abdullah Ağar ‘görüntüler var’ diyerek kilit bölgeyi açıkladı!

ABD'nin Suriye'nin Ayn Divar bölgesinde terör örgütü YPG/PKK ile üs kuracağı iddiası bölgede gerilimi artırdı. Irak - Suriye - Türkiye üçgenininin bağlantı noktasında bulunan bölgede Ruslar ve Rejim güçlerinin de bulunduğu biliniyor. Ayn Divar Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesini tamamlaması ve olası Sincar Harekatı planı açısından kritik öneme sahip. Sabah.com.tr'ye konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Böyle bir yerde üs kurarsa, Türkiye'nin yapacağı olası harekatlarla ilgili bir blokaj oluşturacak orası. Tam suyun başını tutmak derler ya, suyun başı orası işte." dedi.

'ABD, YPG ile Suriye'de üs kuracak' iddiası

ABD yeni başkan Joe Biden'ın göreve gelmesi sonrası Suriye'de hareketliliği hızla artırdı. Trump'a göre Rusya ile daha sert bir mücadeleye girişmesi, Suriye'deki varığını artırmasına kesin gözü ile bakılan Biden'ın göreve gelmesi sonrası YPG/PKK'ya desteğin artması da bekleniyordu.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da dikkat çeken bir iddia yer aldı. ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK ile Türkiye sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Ayn Divar bölgesinde üs kuracağı öne sürüldü.

Gara'da PKK'nın 13 sivili katletmesinin ardından tepki çeken bir açıklama yapan ABD'nin adının saldırıdan hemen sonra bu kez de YPG/PKK terör örgütü ile üs kurma çalışması ile anılması tepkileri daha da artırdı.

Suriye'deki sıcak gelişme sonrası, kritik bölgedeki kirli ittifakın olası etkileri, bölgenin önemi, bundan sonra atılabilecek adımlar, Rusya'nın ve Türkiye'nin tavrı gibi merak edilen sorular Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’a soruldu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar 'ABD-YPG ile Suriye'de üs kuruyor' iddiasını şu ifadeler ile değerlendirdi:

ABD'lilerin çok ciddi bir silah yükü ile Suriye'ye geri girdiklerini görüyoruz. Bir üs kurma meselesini Rejim iddia etti ama ABD'liler reddetti. Koalisyon Sözcüsü, 'Hayır biz üs kurmayacağız' dedi. Çok ilginç bir şekilde arkadaşlarım görüntü attılar, 'üs kuruldu' denilen yerde Rus devriyesi helikopterleri ile görüldü. Cizre tarafından çekilmiş görüntüleri var. O açıdan bakıldığında sürüncemede olan bir süreç bu.

"ABD'nin Suriye'deki varlığı ve etkisini artırmaya çalıştığını görüyoruz." diyen Abdullah Ağar, "Ayn Divar üssü ile ilgili bir şekillenme yok. Konvoylar görülüyor, devriye atıyorlar. Ruslarda da oynamalar var. Rus ve ABD üslenme noktalarında da bir oynama var. Bunu takip ediyorum ama anlamlandırmak önemli." ifadelerini kullandı.

"Suyun başını tutmak derler ya işte suyun başı orası"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, üs kurulacağı iddia edilen Ayn Divar bölgesinin Türkiye'nin olası Sincar Harekatı için de önemli bir nokta olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Böyle bir yerde üs kurarsa, orası Türkiye'nin yapacağı olası harekatlarla ilgili bir blokaj oluşturacak. 'Tam suyun başını tutmak' derler ya, suyun başı orası işte. Dicle'nin başını tutuyor. Dicle'nin Türkiye'den çıkıp Irak ve Suriye sınırını oluşturduğu yer orası.

"ABD'lilerin çekilmedikleri yer işte tam da burası"

Ağar sözlerini şöyle sürdürdü:

O bölge Rusların bölgesi, Rejim de giriyor. ABD, Derik Malikiye bölgesinden de çıkmadılar. 'Petrol bölgelerini Rejime kaptırmayacağız' gerekçesi ile çıkmadılar. Barış Pınarı Harekatı sonrası Ruslar ve ABD'liler ile mutabakat yaptık. ABD'lilerin 30 KM aşağı çekilmesi gerekiyordu. Çekilmedikleri yer işte orası. Ruslar da mutabakata uymadı. ABD'liler de uymadı.

Ağar, ABD'nin 60 araçlık konvoyunun Rusya ile sahada yaşanan gerilimlerle ilişkili olduğunu ifade etti, üstünlük çekişmesinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Ağar, şöyle konuştu:

60 araçlık bir konvoy girdi. Rusların kullandığı BTR-82'leri ABD özel kuvvetlerinin kullandığı araçları dövmüştü. ABD şimdi buna önlem aldı, hızlı muharebe araçlarını getirdiler. Yollarda birbirlerine sürttükleri zaman zarar görmemek için.

ABD, üs konusunu şu an için yalanlıyor. Bugün yalanlar, yarın yapar orası başka. Ama şu an bu durumu yalanlıyor.

Ağar, bölgenin olası Sincar Harekatı için de önemli olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

Şimdi bizim iki büyük sorunumuz var. Barış Pınarı Harekatı'nın tamamlanması. Çünkü PKK ile Kürt Sosyolojisi alanının bağını koparamıyoruz. Barış Pınarı'nın amacı Kürt Sosyolojisi ile PKK'nın bağını koparmaktı. Şimdi bir de Sincar meselemiz çıktı. Sincar'a en iyi yaklaşma istikameti neresi, işte tam burası. Bu iki meselemiz ile ilgili son derece önemli bir hamle olur. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği Barış Pınarı Harekatı'nın alanının tamamlanması ve Sincar ile ilgili son derece önemli bir hamle olur. Mesele Sincar'a erişmek değil. Mesele Sincar ile Türkiye arasında kalan istikrarsız toprakları istikrara kavuşmasını sağlamak. Bu anlamda Derik - Malikiye bölgesi son derece önem taşıyor.

"Denklemi artık sadece Irak ya da sadece Suriye olarak kurmuyoruz"



Ağar sözlerini şöyle sonlandırdı:

Bu bölgedeki üs kurma olası operasyonlarımızı baskılamaya yönelik olabilir. Biz artık denklemi sadece Irak ya da sadece Suriye olarak kurmuyoruz. Irak ve Suriye olarak kuruyoruz.

Kaynak: Sabah