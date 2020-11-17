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Abdülkadir Aksu koronavirüse yakalandı

İçişleri eski bakanı Abdulkadir Aksu'nun virüse yakalandığını AK Partili Milletvekili Mehmet Metiner sosyal medyadan duyurdu.

İçişleri eski bakanı Abdulkadir Aksu da kororavirüse yakalandı. Aksu'nun virüse yakalandığını Ak Parti eski Milletvekili ve gazeteci yazar Mehmet Metiner şahsi twitter hesabından duyurdu.

Metiner yaptığı açıklamada; "Koronavirüs hastalığı dolayısıyla hastanede yatan değerli büyüğümüz Abdulkadir Aksu’ya Allah’tan acil şifalar diliyorum. Seni az önce aradığımda sesin iyi geliyordu Abdulkadir abi. Çabucak iyileşmen için dua ediyoruz. Rabbim seni muhafaza buyursun." dedi.

 

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