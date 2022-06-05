AjansHaber.com.tr Dünya Philadelphia'da silahlı saldırı, 3 ölü 11 yaralı

ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde, sokakta bulunanların üzerine ateş açılması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Bölge polisinden yapılan açıklamaya göre, dün gece kentin yoğun bölgelerinden South Street'te kalabalığın üzerine ateş açıldı.

Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi de yaralandı.

Polisin müdahale etmek için saldırgana ateş ettiği, saldırganın iki silahını bırakıp kaçtığı bildirildi.

Öte yandan yetkililer Twitter'dan, olay yerinden uzak durulması gerektiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Tel Rıfat ve çevresinde tünel kazıp silah saklıyor
Almanya'da tren kazası!
Protestocular Polisle çatıştı, 60 kişi yaralandı
Kendisine her öğün erişte yapan karısından boşandı
Yunanistan’dan Türkiye karşıtı 16 farklı harita
Taliban, havalimanlarının güvenliğini devretti
İsveç Başbakanı Andersson'dan istifa resti