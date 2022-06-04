ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Mayıs-3 Haziran haftasında önceki haftaya göre değişiklik göstermedi ve 574'te kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 215 adet arttı.

Perşembe gününü 117,61 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 121,08 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 120,26 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 116,87 dolar seviyesinde tamamlamıştı.