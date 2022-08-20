AjansHaber.com.tr Dünya ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişim göstermedi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Ağustos haftasında önceki haftaya göre değişmeyerek 601'de kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 211 adet arttı.

Perşembe gününü 96,59 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 96,72 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 90,77 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 90,50 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Başbakan Sanna Marin, uyuşturucu testi yaptırdı
İsveç'ten PKK şüphelisi hakkında flaş karar
Maymun çiçeği vakaları yüzde 20 arttı!
Türkiye ile İsrail arasında normalleşme kararı!
Zelenskiy ve Guterres arasında üçlü zirve başladı
NATO'dan itidal çağırısı! Ne gerekirse yapacağız!
Terk ettikleri Laçın'da ev ve ormanları yakıyor