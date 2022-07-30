AjansHaber.com.tr Dünya ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

 ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 6 adet artışla 605'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 220 adet arttı.

Perşembe gününü 101,83 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 103,59 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 98,16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 96,42 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bağış toplayan Polonyalılara da jest yaptı
Savaşın kazananı Ruble oldu!
Almanya'ya 8,4 milyar dolarlık F-35 satışına onay
Frontex, Yunanistan ile iş birliği yapıyor iddiası
Rusya: ABD yapımı 100'den fazla füzeyi imha ettik!
İngiliz Ulusal Güvenlik şefi uyardı
Salvini ile Rusya arasında bağ iddiası