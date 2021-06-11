ABD'nin ilk Müslüman federal yargıcı Senato'dan onay aldı

ABD'nin yaklaşık 250 yıllık ülke tarihinde ilk kez bir Müslüman federal yargıç oldu.

ABD Başkanı Biden'ın New Jersey bölgesi yargıçlığına aday gösterdiği Zahid Kureyşi, Senato'dan onay aldı.

Senato 16'ya 81 gibi ezici çoğunlukla ülkenin ilk Müslüman yargıcına onay verdi.

Pakistan kökenli Müslüman yargıç Kureyşi, 2008-2013 yılları arasında New Jersey Başsavcı Yardımcılığı görevinde bulundu.

İç Güvenlik Bakanlığı'nda danışmanlık yapan 46 yaşındaki Kureyşi, 2004-2006 yılları arasında askeri savcı olarak görev yaptı.

ABD Başkanı Biden'ın böylece üçüncü federal yargıcı onaylanmış oldu. Ülkede 900 federal yargıç bulunuyor.

Federal yargıçlar Yüksek Mahkeme yargıçları gibi ömür boyu bu görevde kalıyor.