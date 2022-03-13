ABD'nin Erbil konsolosluğuna füze saldırısı düzenlendi

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel medya Rudaw'a yaptığı açıklamada, ABD konsolosluğuna yönelik ''terör saldırısı'' olduğunu söyledi.

Saldırının füzelerle yapıldığını aktaran Hoşnav, olaydan sonra kentteki güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Irak Başbakanı Kazımi açıklama yaptı

Kazımi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Aziz Erbil kentine saldırı ve sakinlerinin korkutulması, halkımızın güvenliğine saldırıdır." dedi.

"Kardeşim" dediği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile olayı görüştüğünü ifade eden Kazımi, "Güvenlik güçlerimizi; bu saldırıyla ilgili incelemeler yapacak. Kentlerimizin güvenliği ve halkımızın selametini hedef alan saldırılara karşı koyacağız." dedi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'e yapılan terör saldırısını şiddetle kınayarak, "Erbil korkaklara karşı boynunu eğmez. Erbil'de birkaç yere yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da, Erbil’e yapılan füze saldırılarıyla ilgili, "Erbil, yenilgi ve ihanetin ateşi altında. Ey Erbil ve Kürtler; ulusal çoğunluk hükümeti gerçekleşene kadar size benden selam." demişti.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Erbil kentindeki ABD konsolosluğuna yönelik terör saldırısı düzenlendiğini belirtmişti.

Olayın terör saldırısı olduğunu ve füzelerle yapıldığını aktaran Hoşnav, saldırıdan sonra kentte güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini aktarmıştı.