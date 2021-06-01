ABD'nin, el koyduğu tankerdeki İran petrolünü sattığı ortaya çıktı

İran ham petrolü, ABD Enerji Enformasyon Ajansı (EIA) tarafından hafta sonu açıklanan yeni rakamlarla ortaya çıktı. EIA rakamlarında, 1 milyon varilden fazla İran ham petrolünün ithalatı yer aldı. İran'a yönelik yaptırımların bulunması nedeniyle bu durum dikkat çekti.

Associated Press'in mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı açıklarında el konulan Achilleas tankeri, Texas'a getirildi. Burada, 110 milyon dolar karşılığında 2 milyon varilden fazla ham petrolün satışı gerçekleştirildi.

Tankere el konulma gerekçesi olarak İran Devrim Muhafızları'nın Çin'e petrol satışı gösterilmişti.

Söz konusu paranın, emanette tutulacağı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, konuya dair soru üzerine, detayları bilmediğini ve ilgili yasalar gereği Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminden bu yana İran'dan petrol alınmadığını belirtti.

ABD ile İran'ın ticaretinin zirvede olduğu dönemde, Temmuz 1977'de, ABD İran'dan 26,5 milyon varil ham petrol ithal etmişti. 1979 İran Devrimi sonrası satışlar sıfır seviyesine düşmüştü.