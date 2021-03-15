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ABD'nin Chicago kentinde silahlı kavga: 2 ölü, 13 yaralı

Park Manor Mahallesi'nde cumartesi gecesi başlayan bir partide sabaha karşı çıkan arbede 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Chicago kentinde bir partide çıkan silahlı kavgada 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Chicago Polis Departmanından yapılan yazılı açıklamada, Park Manor Mahallesi'nde cumartesi gecesi başlayan bir partide sabaha karşı arbede çıktığı ifade edildi.

Arbedenin silahlı kavgaya dönüştüğü belirtilen açıklamada, kavgada 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaralıların hastanelere kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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