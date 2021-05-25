ABD’li yetkililer, BAE-Çin bağlantıları ışığında BAE’ye F-35 satışı nedeniyle endişeli

Biden yönetimi, eski Başkan Trump’ın BAE’ye 50 adet F-35 satışı kararını gözden geçirdikten sonra Nisan ayında onaylamıştı. Ancak son dönemde BAE ve Çin arasında artan askeri trafik, ABD’li yetkilileri alarma geçirdi.

Eski ABD Başkanı Trump, görevinin sona ermesinden sadece saatler önce BAE’ye aralarında 50 adet F-35 savaş uçağının da bulunduğu silahların satışını onaylamıştı. Biden’in yönetime geçmesi ile birlikte kararın gözden geçirileceği belirtilmiş ve daha sonra Trump’ın kararı onaylanmış, satışının sürdürüleceği dile getirilmişti.

Ancak son dönemde BAE ve Çin arasında artan askeri trafik, ABD’li yetkilileri alarma geçirdi. ABD’li yetkililere göre Çin ordusuna ait iki uçak, beraberinde ne olduğu belirsiz olan malzemeler ile birlikte son haftalarda BAE’deki bir havalimanına indi.

Bu durum ve BAE ile Çin arasındaki savunma işbirliğinin arttığına dair işaretler, ABD’li yetkililer arasında F-35 satışı ile ilgili yeni soru işaretleri ortaya attı. ABD’li yetkililer, artan bu işbirliğinin satışın geleceğine gölge düşürdüğünü belirtiyor.

Bu kapsamda ABD, BAE’den Çin’in F-35 teknolojisine erişemeyeceğine dair güvence istiyor. Çok sayıda ABD’li yetkililer, BAE ve Çin arasında genişleyen işbirliği nedeniyle F-35 satışına dair endişeleri olduğunu ifade ediyor.