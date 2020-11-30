ABD'li uzman Türk SİHA'larını övdü!

Eski bir ABD istihbarat subayı olan Scott Ritter'in analizi rus sitelerinde geniş yer buldu. Ritter Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lardan ilgiyle söz ederken bir yandan da savaş alanlarının artık değiştiğini iddia etti. Ritter, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sıra dışı savaşın da diğer ülkeleri tedirgin ettiğini belirtti.

İşte Ritter'in Türk İHA ve SİHA'ları ile ilgili yaptığı analiz:

Suriye'den Libya'ya, Dağlık Karabağ'a, bu yeni askeri saldırı yöntemi etkili oldu. Savaş tarihinde, özellikle Avrupa'da paniğe neden olan bir devrime tanık oluyoruz.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi için yazılan bir analizde kıdemli bir politika araştırmacısı olan Gustav Gressel, Azerbaycan'ın Ermenistan'la Dağlık Karabağ konusundaki son çatışmasında askeri insansız hava araçlarının kapsamlı (ve başarılı) kullanımının, Avrupa kendini savunabilir mi? sorusunu sormasına yol açtı.

Gressel, Dağlık Karabağ savaşını "Fakir ülkeler arasında küçük bir savaş" olarak görmezden gelinirse, Avrupa'nın kendisine kötülük edeceği konusunda uyarıyor . Bunda Gressel haklıdır. Azerbaycan'ın Ermenistan'a verdiği askeri yenilgi bir şans eseri değil, Bakü'nün savaştaki en büyük müttefiki olan Türkiye tarafından drone savaşı sanatının mükemmelliğinin bir tezahürüdür. Gressel'in vardığı sonuç "Avrupa Birliği'nin ordularının çoğunun… böyle bir tehditle karşı karşıya kaldıklarında Ermeni Ordusu kadar sefil bir şekilde davranacakları.”

Azerbaycan'la 44 günlük kısa ama acımasız savaşında Ermeni Ordusu'nun başına gelenler, bir savaşı kaybetmenin ötesine geçiyor. Daha çok Ermenistan'ın nasıl kaybettiğiyle ve daha spesifik olarak nasıl kaybettiğiyle ilgiliydi. Azerbaycan'ın yalnızca Ermeni mevzilerini gözetlemek ve hedef almak için değil, aynı zamanda savaş alanını şekillendirmek ve hakimiyet kurmak için Türk ve İsrail yapımı bir sürü insansız hava aracı kullandığı Dağlık Karabağ semalarında yaşananlar , askeri işlerdeki bir devrime benzetilebilir. 20. yüzyılın başlarında tankların, mekanize zırhlı araçların ve uçakların gelişine benzeyen ve sonunda atlı süvarilerin ölümüne yol açan.

Türkiye'nin uğradığı her 1 dolarlık zarara karşılık Suriye yaklaşık 5 dolar kaybetti

Türkiye'nin bu rolde kullandığı başlıca sistemler KORAL eloktronik harp sistemi ve havadan istihbarat toplama platformu olarak çalışan özel olarak yapılandırılmış bir Anka-S drone'dur. Anka-S, aynı zamanda, hedef istihbaratını yörüngedeki Bayraktar İHA'larına aktaran bir hava komuta ve kontrol sistemi olarak da çalışıyor ve bu daha sonra, havadan yüzeye son derece hassas roketler atıp hedefi yok etmeden önce hedefi görsel olarak tespit ediyor. Tek başına yürütüldüğünde, Türkiye tarafından gerçekleştirilenler gibi entegre bir insansız hava aracı saldırısı ölümcül derecede etkili olabilir; her biri birden fazla konumu hedefleyebilen dört veya daha fazla sistemle eşzamanlı olarak yürütüldüğünde, sonuçlar yıkıcıdır ve karşı taraftakilerin bakış açısından ölümcül bir "sürüye" benzetilebilir.

Suriye'deki çatışma, insansız hava aracı savaşı ile ilgili bir başka önemli faktörü ortaya koydu - drone ile yok edebileceği askeri varlıklar arasındaki maliyet eşitsizliği. Türk Bayraktar ve Anka-S İHA'nın her biri yaklaşık 2,5 milyon dolara mal oldu. Suriye'nin İdlib vilayetindeki çatışmalar sırasında Türkiye, altı ila sekiz İHA kaybetti ve toplam yenileme maliyeti yaklaşık 20 milyon dolar oldu.

Suriye'deki çatışmanın ilk gecesinde Türkiye, Suriye Ordusu'na ait 23 tank ve 23 topçu silahı da dahil olmak üzere çok sayıda ağır ekipmanı imha etti. Genel olarak, 34 Suriye tankı ve 36 topçu sistemi ve önemli miktarda diğer savaş ekipmanı. Biri, yaklaşık 1,2 milyon dolar, topçu sistemi 500 bin dolar, Türkiye'nin insansız hava araçlarının yaptığı toplam hasar 57,3 milyon doları bulmaktadır. Yalnızca maliyet açısından bakıldığında, Türkiye'nin uğradığı her 1 dolarlık kayıp için Suriyeliler yaklaşık 5 dolar kaybetti.

Türkler, çoğu küçük ve orta ölçekli Avrupa ülkesinde bulunanlarla yakından paralel olan, iyi donanımlı ve iyi eğitimli güçlerin çalıştırma ekipmanlarıyla karşı karşıya geliyorlardı. Nitekim her üç çatışmada da Türkiye, Rusya tarafından üretilen en iyi uçaksavar füze savunmalarından bazılarıyla karşı karşıya geliyordu. Gerçek şu ki, çoğu ülke, bir Türk “insansız hava aracı sürüsü” ile karşı karşıya kalırsa , pek iyi durumda olmayacaktır.