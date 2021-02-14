AjansHaber.com.tr Dünya ABD'li senatörlerin Türkiye mektubuna tepki

ABD'li senatörlerin Biden'a yazdığı 'Türkiye' mektubuna Azerbaycan'dan tepki

ABD'deki bir grup senatörün Başkan Joe Biden'a gönderdikleri ve Türkiye'yle ilgili eleştirilere yer verdikleri mektuba Azerbaycan Milli Meclisi'nden tepki geldi.

Azerbaycan Milli Meclisinin yayımladığı bildiride, ABD Kongresini basanların "terörist" olarak adlandırıldığına dikkat çekildi.

Buna karşın, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de demokratik yolla seçilmiş hükümeti devirmeye çalışan darbecilerin "insan hakları savunucusu" gibi gösterildiği belirtildi; bunun ön yargılı bir yaklaşım olduğu vurgulandı.

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Bildiride, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da istikrar sağlayıcı rolü ile bölgedeki barış ve ekonomik kalkınma faaliyetlerine desteği hatırlatıldı.

ABD Senatosuna, Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlama yönünde gösterdiği çabalara katkı vermesi çağrısı yapıldı. 

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