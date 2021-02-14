ABD'li senatörlerin Biden'a yazdığı 'Türkiye' mektubuna Azerbaycan'dan tepki

Azerbaycan Milli Meclisinin yayımladığı bildiride, ABD Kongresini basanların "terörist" olarak adlandırıldığına dikkat çekildi.

Buna karşın, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de demokratik yolla seçilmiş hükümeti devirmeye çalışan darbecilerin "insan hakları savunucusu" gibi gösterildiği belirtildi; bunun ön yargılı bir yaklaşım olduğu vurgulandı.

Bildiride, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da istikrar sağlayıcı rolü ile bölgedeki barış ve ekonomik kalkınma faaliyetlerine desteği hatırlatıldı.

ABD Senatosuna, Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlama yönünde gösterdiği çabalara katkı vermesi çağrısı yapıldı.